峇厘岛机场重新开放 首趟回新班机抵达

印度尼西亚峇厘岛机场昨午3时重新开放后，首趟从当地出发的新航班机SQ947，于晚上约11时25分安全抵达樟宜机场第三搭客大厦。

这趟航班原本的出发时间为晚上8时零5分，但后来延至晚上9时左右才出发。班机也延迟至11时25分抵新。

由于峇厘岛阿贡火山随时可能爆发，导致峇厘岛国际机场此前一度关闭，上千趟航班取消，12万名旅客滞留机场。

峇厘岛努拉雷机场昨天重开后，昨晚乘搭第一趟回新班机SQ947的本地乘客琦莎（30岁，自由工作者）受访时表示，很欣慰能搭到回国的班机。

据她观察，班机几乎客满。她之前到峇厘岛参加朋友婚礼，在那里呆了四天三夜。她的母亲后来帮她订到了机票，让她昨晚顺利搭乘新航第一趟回新的班机。

琦莎的母亲迪薇丝（60岁）受访时说，知道女儿星期一（27日）无法如期回新时，多次拨打新航热线，尝试帮女儿订最早回新的机票。“我感到非常担心，因为火山只喷出大量火山灰，但没有爆发，所以不知道机场会关闭多久，才能恢复正常运作。”

宜林（22岁，研究助理）与另外12名家人，包括三名小孩，也受困峇厘岛两天。因为预先抵达的家人说当地一切如常，她与另外四名家人就按照原定计划，上星期五飞往当地，哪知星期一要回国时就碰到航班取消的消息。

由于亲人帮忙订机票，全家人昨天最终顺利回国。她说：“当地机场虽然人很多，但一切井然有序，但因为暴雨和闪电关系，起飞时间延误了一个小时。我们很担心航班会再次取消，但幸好没有发生这样的情况。”

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