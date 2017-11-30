政府未来三年投入五亿元翻新更多沟渠和水渠

政府将在未来三年投入五亿元翻新更多的沟渠，包括计划明年在全岛16个地点动工的沟渠和水渠翻新工程。

根据公用事业局今天发布的文告，上述16个地点包括双溪淡滨尼（淡滨尼7道至淡滨尼快速公路之间）、惹兰景万岸、义顺1道及6道、汤申路（贞安路）等遍布全岛各地的地点。

该局自2012年以来已完成了全岛325个地点的沟渠改善工程。目前，有另外75个地点的沟渠（drain）和水渠（canal）正在进行扩大工程。

为了进一步提升本地的沟渠设施，政府自2011年以来已投入了12亿元进行沟渠改善工程。

已完成出口沟渠（outlet drain）改善工程的地点包括范波洛路（Farnborough Road）和先驱路段（Pioneer Sector），菜市巷（Chai Chee Lane）和惹兰文礼（Jalan Boon Lay）等的路边沟区工程也已完工。

气候变化预测显示，未来可能更长发生强烈暴雨，城市空间的扩大也可能造成更多雨水径流。

更大的气候变动也意味着本地未来可能会面对较为干燥的情况。

因此，公用事业局在应对高强度降雨方面，采取源头（source）－渠道（pathway）－接收点（receptor）全方位策略，让本地沟渠设施更能灵活应对不同的情况。

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