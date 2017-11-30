武吉知马1号和史丹福分水渠明年陆续完工

武吉知马1号分水渠、史丹福分水渠和史丹福地下储水池工程将陆续于明年不同季度完工。

武吉知马1号分水渠（Bukit Timah First Diversion Canal）的3.2公里扩建工程分三阶段进行, 以提高这条分水渠的容量30％，减少豪雨时水患发生的概率。

从荷兰林（Holland Green）延伸至金文泰路第三阶工程原本预计2016年完成，包括在分水渠增建两个隧道，应付更大的雨量。

但碍于工程所在处地势较高，有较多坚硬的石头必须清除，加上必须重新设计，因此工程延后将延后完工。工程目前已完成七成。

公用事业局也透露，上述项目位于武吉知马路和荷兰林（Holland Green）之间的第二阶段工程则已完成95%。

武吉知马1号分水渠工程最迟明年底完工后，有助于加强武吉知马上段集水区（Upper Bukit Timah Catchment）一带的防洪保障。

另一方面，史丹福分水渠（Stamford Diversion Canal）和史丹福地下储水池（Stamford Detention Tank）的工程原本预计分别在明年首季度和今年首季度完工。

但考虑到工程复杂，需要更多时间挖掘坚硬的石头，加上进行工程的空间有限，公用事业局透露，上述两项工程分别预计在明年第三和第二季度完工，进一步减低乌节路一带的淹水风险。

公用事业局也将在下个月为史丹福地下储水池进行水泵测试。

公用事业局将在下月为史丹福地下储水池进行水泵测试。（陈渊庄摄）

另一方面，勿洛水道的加宽工程预计将在2019年第一季竣工，小班丹河”（Sungei Pandan Kechil）和加冷河的加宽工程则预计将在明年最后一季完工。

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