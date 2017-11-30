国大感谢前总统陈庆炎 担任国大名誉校长时的贡献

新加坡国立大学向的前总统陈庆炎致敬，感激他过去六年来担任国大名誉校长期间，在国大不断提升教育、科研，以及创新企业发展的道路上，扮演“坚实的支柱”。

陈庆炎长达六年的总统任期今年8月届满，他也已卸下第九任国大名誉校长职务。国大校长陈祝全教授今天在国大为陈庆炎举办的午餐宴上致词时说，陈庆炎担任总统期间，支持各项促进我国多元种族文化社会的活动和措施。

“担任国大名誉校长期间，陈庆炎博士在在教育、研究和发展创新企业的过程中扮演国大坚实的支柱。他同国大社群，以及大学内各项活动保持密切联系。”

陈祝全也感谢陈庆炎自1979年从政后，为我国的教育发展奠定基础，包括在担任教育部长，以及后来担任副总理期间，为我国高等教育带来转型。

陈庆炎同国大有深厚的渊源。他毕业于国大的前身马来亚大学物理系，并在当年校内学生宿舍认识了夫人徐美娟。陈庆炎在1964年至1969年期间先后在国大物理系和数学系任教，并也曾在1980年担任国大首任名誉副校长。

陈庆炎致词时说，无论是个人或事业上，国大对他来说有特殊的意义。“世界上，同时是一所大学的校友，并担任过该大学讲师和名誉副校长的名誉校长，相信并不多。”

陈庆炎表示，国大的从他当年还是学生的年代至今，经历了显著的发展，从一所以教学为主的大学，转型为一所在教育和研究方面有卓越成就的国际知名学府，令他感到欣慰。

哈莉玛总统已就任第10任国大名誉校长。

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