武装部队成立军人作战性能中心

为让每名军人都能实现各自的作战潜能，武装部队成立了军人作战性能中心（Centre of Excellence for Soldier Performance，简称CESP），旨在利用科学与科技，强化军人的体能和精神健康。

教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康今早到史拉兰军营（Selarang Camp）为CESP主持开幕仪式。

该中心将负责管理武装部队现有的军人体能中心、士兵性能中心，和士兵系统实验室等三个单位，加强三者间的协作，并主要从加强军人的体能与营养、坚韧性、伤后管理和军备等方面，提升军人的作战能力。

王乙康致辞时指出，CESP的成立是武装部队重要的里程碑，以为军人提供更有目标性及有效的训练。

“要在不断变迁的复杂环境中应付新挑战，我们必须实现每个士兵的作战潜能……把士兵放在首位，我们将能助他们实现潜能，为他们提供良好的国民服役体验。”

士兵系统实验室在过去一年收集了军人体型等方面的数据，并以人因工程学（human factors engineering）原理设计了新一代战术背心（Load Bearing System）。

该战术背心是两件式设计，除了上部背心，也有附上包袋的腰带，让军人能根据作战需求选择配备，添加灵活性。此外，上部背心能分拆出五个有个别尺码的配件，让军人根据自己的体型配搭，使战术背心更合身。

目前已有部分军人开始试用新一代战术背心，王乙康透露，试用者都给予了良好的反馈，指新战术背心更合身且轻便。“我们最终的目标是要确保作战装备都能合身，也能提升我们士兵的作战表现。”

CESP接下来将以“负重效应鉴定系统”（Load Effects Assessment Programme，简称LEAP）为新一代战术背心进行更多测试，以备在2019年第一季开始分批推出给全武装部队使用。

CESP所进行的项目还包括为个别兵种设定更量身定制的训练、调整士兵的食物摄取量、教士兵基本的复健知识，以及教士兵如何应付压力等。

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