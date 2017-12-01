博彩公司过去三年近1亿4000万元未认领

（早报讯）截至今年3月底的财政年度，新加坡博彩公司（Singapore Pools）有近4800万元未认领、来自大彩彩票、万字票、多多和体育投注的奖金，它们已充作善款。

这意味着，2016／17财年，每个月有约400万元的奖金逾期未领，变成义款。

博彩公司守规与公共事务高级总监郑文楷告诉《联合早报》，未领的4790万元奖金，只占总奖金的少过1％。

博彩公司15/16财年的未领奖金高达5210万元，14/15财年则有4240万元。

截至今年3月底的财年，新加坡赛马博彩管理局（Tote Board）从大彩彩票、万字票、多多和体育投注获得71亿9600万元的收人，比上个财年的70亿1800元，多出1亿7800元。

它在16/17财年共付出48亿2600万元的奖金，偿还政府17亿9100万元的博彩税，所给予的津贴和捐款（包括文化艺术、社区发展、教育、卫生、社会服务与体育），共达4亿1800万元。

郑文楷提醒所有的顾客保管好票据，通过不同管道博彩公司的网页和面簿，以及报章查看中奖号码。他说，博彩公司无从知道有多少人未领奖金，因为我们只记录投注分行的交易次数，而每名投注者的交易也可能超过一次。针对未领奖金的原因，他说，博彩公司无从掌握到投注站下注的投注者身份，他们无需提供个人资料，我们也无法知道他们没领奖的真正原因，他们有可能忘记查看投注。

郑文楷透露，博彩公司将探讨通过流动科技方案，协助零售投注者查看他们的投注开销、中奖号码，以及采纳有责任感的投注习惯，一旦有具体详情，我们将分享。

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