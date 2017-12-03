第16届渣打银行新加坡马拉松赛今天开跑 造成牛车水居民不便

史密斯街因为凌晨举行的渣打银行新加坡马拉松赛整条关闭，牛车水一带居民、摊贩今早进出不得，造成各种不便。

居民蔡先生（50多岁，文字工作者）受访时反映，今早6时许开车上班时，在牛车水史密斯街（Smith Street）第335B座组屋碰到路障。

蔡先生说，由于该路段无法通车，他只好把车子开回住家，改以地铁通勤。

今天开跑的渣打银行新加坡马拉松赛共吸引超过4万6000人参加，比赛项目包括全程马拉松、半程马拉松，以及10公里项目等。

渣打银行新加坡马拉松赛也是今年的全国马拉松锦标赛。

免费试阅14天