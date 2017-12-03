执法当局凌晨突击五家夜店 七人被捕

警察部队、刑事侦查局、警察特别行动指挥处、中央肃毒局、交警及民防部队等内政部六部门，今天凌晨在圣占姆士发电厂一带展开扫荡，突击五家夜店连查125人，其中七人被捕。

在这次跨部门的联合行动中，超过60名执法人员凌晨2时展开行动，记者全程跟随直击过程。

记者现场跟着一批为数十名执法人员的队伍，首先到了圣占姆士发电厂的其中一家夜店外部署。命令下达以后，队伍立刻走进夜店，勒令夜店里的人停止活动，并要夜店把灯全都打开以及把音乐关上。

执法人员很快控制全场，检查夜店执照和工作人员之后，开始一一检查在场所有人。

据记者现场所见，查案人员的检查工作做得非常仔细，酒客中凡被认为可疑的人，都会被带出夜店接受第二轮检查，并抄下个人资料和接受问话。

警方共突击了五家夜店，连查125人，逮捕其中五人。这五人当中，两人涉及私会党活动，另三人因为行为失检被捕。

警方突击夜店的同时，交警也在直落布兰雅一带设下多个路障，调查了16名驾车者，其中一男一女因涉嫌酒驾被捕。

这起联合行动负责警官之一是来自红山西的邻里警局副局长许颖昭副警监。他接受媒体询问时表示，佳节期间将至，警方将继续执法行动，联合各个执法部门严厉取缔任何犯罪活动。

“我们也要吁请公众，随时保持警惕，帮助防止罪案的发生。”

警方仍在调查这七名被捕者。

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