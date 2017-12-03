伦多道的桥下人行道今早正式启用，居民总算可以安全地过马路，因此都纷纷表欢迎。

对于住在春叶（Springleaf）主宅区一带的居民，义顺伦多道（Lentor Avenue）是大家再熟悉不过的一条马路。

义顺伦多道的双向交通，分别通往义顺和宏茂桥。居民不论要到义顺或宏茂桥，过去都必须沿着“河道”旁走10分钟到伦多道搭巴士。

这短短10分钟的路程，其实不好走，居民必须脚踩斜坡上小径，下雨时还得经过泥泞地。好不容易穿越小径，要到宏茂桥的居民，马上又得面对另一问题。

要到对面马路搭巴士，居民只有两个选择，要不就是非法过马路，再不就是往义顺方向走到最靠近的交通灯过马路，过马路后再往回走到巴士站。两个选择，其实都很不方便。

前者危险，因为伦多道的六条车道几乎全天车水马龙，居民要过马路到对面巴士站，往往得冒着生命危险，跳过一条小沟渠和冲过马路；后者对不想冒险的居民来说也很不方便，因为最靠近的交通灯在约一公里外，这意味着他们得来回走约两公里，才能到对面巴士站搭车。

义顺伦多道桥下人行道的正式启用，对春叶主宅区一带的居民都大表欢迎。

义顺集选区议员李美花今早出席了义顺伦多道（Lentor Avenue）桥下人行道的启用活动，她在活动上发言时表示，为居民感到开心。

她说：“我相信住在附近组屋的居民也能获益，他们如今能（通过桥下人行道）到春叶自然公园（Springleaf Nature Park）。”

每天得走过小径上班的居民尤姓女子（46岁），就对人行道的使用感到高兴。她说：“居民现在可以安全过马路，到对面搭巴士，不用再冒险过马路了。”





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