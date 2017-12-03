外籍劳工中心计划2020年前扩大基层客工网络至5000人

外籍劳工中心为了同客工社群建立更密切的沟通渠道，以及协助新客工融入本地社会，过去四年来积极建立起客工基层网络，至今已招募1500名客工担任基层大使，中心接下来三年准备将这个基层网络扩大至5000人。

外籍劳工中心主席杨木光今晚在中心举办的国际移民日（International Migrants Day）晚宴上致词时说，客工基层网络让中心及时掌握客工社群的生活情况，同时也让初来乍到的客工，能在熟悉本地环境的客工引导下，了解本土文化及环境，更好地适应本地生活。

杨木光说，客工基层网络让外籍劳工中心加强同客工的沟通过程，更有效地向客工群体传达信息。这个基层网络能让中心更快速及全面地对紧急状况做出反应。中心要进一步扩大设个网络，以便有效地为客工群体服务。

外籍劳工中心也已推出一项针对客工的培训课程，目的是灌输有关雇佣法令和劳工权益的基本知识。约100名客工基层大使完成了课程，碰到有客工面对较不复杂的劳资纠纷时，他们就能将所学知识派上用场，伸出援手，同时能转介给中心。中心准备让客工基层网络所有成员接受培训。

外籍劳工中心今晚在胡姬乡村俱乐部举办晚宴，招待1200名客工基层网络成员。

人力部、总理公署兼外交部政务部长陈振泉以主宾身份出席活动，为20名做出杰出贡献的基层客工大使颁奖。

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