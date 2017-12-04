网络罪案的数量近年有增无减，互联网已日渐成为犯罪分子主要的干案平台。为了应对这种犯罪趋势，警方过去两年为网络罪案调查投入多一倍资源，以更有效地打击科技犯罪活动。

刑事侦查局科技罪案调查组主任苏来春警监接受《联合早报》专访时透露，警察部队早在2001年就预见科技犯罪将成为未来罪案的主流趋势，同年就成立了刑事侦查局科技罪案调查组，专门应对任何涉及滥用电脑的案件。

他指出：“随着互联网的普及化，罪案形式也渐渐转移到互联网。传统罪案如诈骗、勒索、聚赌、卖淫等，近年来都利用科技来辅助经营，因此我们必须和所有部门合作，让所有警员掌握应付科技罪案的能力。”

根据警方提供的数据，今年上半年，网络爱情骗局和网购骗案的宗数，以及所涉金额都出现了显著增长，而网购骗案更是今年上半年最主要的诈骗手法。

另外，今年上半年，触犯滥用电脑和网络安全法令的案件也达366起，比去年同期的250起增加近47%。

苏来春说，只要案件涉及电脑和网络科技的滥用，例如盗用电子银行账号等，科技罪案调查组就会展开调查。“调查人员会第一时间向受害人和相关公司索取系统日志，调查犯罪分子留下的‘电子指纹’，借此掌握他们的身份和干案方式，让科技罪犯无所遁形。”

科技罪案调查组目前处理最多涉及假冒警员的案件，犯罪分子会冒充警员，骗取受害人的钱之后，要求受害人将钱转入另外一名受害者的银行账户。骗子接着继续冒充警员，向账户持有人谎称其银行账户出现赃款，要求他提供网络银行账号和一次性密码展开调查。在确定赃款转账后，又会要求账号持有人把款项提出，转交给骗子。

为了应付日益严峻的挑战，科技罪案调查组连同科技罪案法证管理组、科技罪案政策组以及警察部队的六大警署，就于2015年成立网络罪案指挥中心，汇集各方资源共同应对科技犯罪。

他透露：“这两年来，警方在科技罪案调查投入的人力与物力资源多出一倍，凸显警方对打击科技罪案的重视。”

除了资源投入，警方也非常重视掌握最新技术。“我们积极向外国的警队和专家取经，除了学习最新的调查技术，也参考最新的干案手法，以便更有效地制定应对策略，保护国人。”

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