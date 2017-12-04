新加坡词曲版权协会主席曾贵明去世 享年78岁

新加坡词曲版权协会（COMPASS）主席曾贵明昨晚病逝，享年78岁。

曾贵明是本地音乐发展的幕后推手，多年来致力于推动本地的流行工业与传统歌乐发展。他也是歌唱爱好者，经常在舞台上献唱，也积极策划活动，分享歌乐。

曾贵明上个月从贵州旅行回来后，发现肩膀肌腱撕裂，经多次诊断才发现原来是骨髓瘤压迫肌肉造成伤害。他接受化疗后身体更加虚弱，于星期日（3日）晚上在家中昏倒，入院抢救，最终不敌病魔。

临终前，曾贵明仍牵挂版权协会活动及来临3月份国家剧场俱乐部“美声培训班”的成果发表音乐会。

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