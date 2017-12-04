李绳武律师要求搁置总检察署庭令

（早报讯）陷入藐视法庭官司的李绳武透过律师，要求高庭搁置允许总检察署前往美国，将法律文件交给李绳武的庭令。

李绳武的辩护律师律师亚伯拉罕维吉（Abraham Vergis）今天发声明表示，总检察署的法律文件多达1300页，律师事务所需要更多时间，针对总检察署为何有权在法律权限范围外递交法律文件作出回应。

高庭在今早举行的审前会议上，要求李绳武律师在本月22日之前提交搁置总检查署庭令的申请，下一个审前会议定于明年1月4日举行。

若这项要求搁置庭令的申请成功，这意味着总检察署向李绳武发出的法律文件与原诉传票（originating summons）均无效。

李绳武是已故建国总理李光耀次子李显扬的长子，也是李显龙总理的侄子。他目前旅居美国，在哈佛大学担任研究院。总检察署前阵子派人前往美国，亲自将法律文件递交给李绳武。

他今年7月15日在李光耀故居家庭纠纷稍缓后，于个人面簿页面上分享外国媒体针对纠纷刊登的相关文章，并撰文指新加坡政府“好争讼”（ligitious）、法庭制度“温顺”（pliant），限制了外媒的报道。

总检察署随后斥责李绳武的言论是对新加坡司法体制“严重和毫无根据的攻击”，构成藐视法庭，并要求李绳武删文道歉。

不过，李绳武修改原文以“澄清本意”和“避免误会”后表示不会撤下贴文。他也坚持面簿言论仅限朋友圈阅读，是在未经本人许可的情况下被广泛转载，因此不会“为自己没犯下的罪行认罪”。

总检察署8月入禀高庭，获法院批准对李绳武展开藐视法庭的诉讼程序。

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