台新合破首宗跨国诈骗 金额4.4亿新台币

台新警方携手合作破获首宗跨国诈骗案，台籍30岁陈男在台中市设电信诈骗机房，并假冒新加坡检警电话诈骗新马华人，得手诈骗金额约4.4亿元（新台币，下同，2000万新元）目前受害者有119人。

据中央社报道，刑事警察局昨天（4日）举行“台新合作侦破首宗电信诈骗新加坡民众案”记者会。侦查第七大队副大队长吴东文表示，此诈欺集团主要锁定新加坡民众进行诈欺，且以有诈欺前科的陈男为首。

吴东文说，台湾警方日前查获陈男设立在台中市东势区的电信诈骗机房，包括第一、二、三线车手在内，共计有六人涉案。

此外，根据话务机房侦查结果，清查出有119人受害，其中单笔最高受害金额约900万元，总计集团诈骗金额逾2000万新元、折合约为4.4亿元新台币。

适逢新加坡警方近期逮获，包括现年40多岁有毒品前科的黄男等10名台湾籍取款车手，经协请刑事局调查相关共犯，提供这件诈欺机房被害人资料给新加坡警方比对后，证实这批被害人是由其中七名落网车手指挥取款，逾半数被害人新加坡警方已受理在案。

吴东文指出，此案侦办过程中发现许多新诈骗话术和手法。由于集团诈骗对象锁定新加坡和马来西亚华人为主，包括教师、退休警职人员，集团成员诈骗话术还刻意模彷新加坡式英文（SINGLISH），以取得被害人信任。

诈骗成员先假冒新加坡警察拨打受害人手机，谎称受害人名下银行帐户遭不法集团盗用洗钱，需冻结查扣。之后，再诱骗他们进入假的新加坡警察部队官网填写E化报案系统，借此获得被害人个资和银行帐密。

随即再由第二线诈骗人员假扮中国大陆公安国际刑警科，向新加坡民众谎称涉案，再转至第三线假冒银行监管科长的电话，谎称受害人帐户涉及洗钱须进行财产清查或冻结。

要求受害人将名下帐户款项都转帐到诈骗集团指定帐户后，最后由配合的台湾车手集团到新加坡当地提领赃款。

刑事局经多日循线追查、搜证后，会同专案小组兵分多路进行搜索，将陈男等六人拘捕到案，并查获包括七支手机、平板电脑和WIFI无线分享器等赃物，讯后依刑法诈欺罪嫌移送台中地方法院检察署侦办。

新加坡所逮10名台籍车手，须先依当地司法进行审判，依程序处理后，再谈后续相关遣返事宜。

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