陆交局：碧山地铁隧道积水事故“完全可以避免”

碧山地铁隧道积水事故最后调查报告出炉，有关的化验结果虽然无法明确断定导因，不过要是SMRT有妥当的维修、审查和监管，这件事故“完全可以避免”。

陆交局今天针对10月7日发生的碧山站地铁隧道积水事故发表文告，交代事故的调查结果。

新科动力（ST Kinetics）子公司新加坡测试（Singapore Test Services）进行的独立测试证实，抽水系统的全部五个浮动开关（float switches）各自都能操作，并无故障。所有三个水泵也可以人手操作。

新加坡测试进一步调查显示，浮动开关在事发当天未能正常操作的原因有三种可能，分别是积累的污泥防止最低的浮动开关启动、积水中的杂物阻止最高的浮动开关向控制中心发出警告、以及SMRT职员在7月13日为抽水系统进行修复性维修工程后忘记将控制设置成自动模式。

由于当局在事故发生后立即清理污泥和杂物，并装置新的水泵和浮动开关，因此无法再现当时的确切情况，当局也无法明确断定导因。

不过陆交局指出，上述三个情况之所以会出现，是因为缺乏妥善的维修、审查和监管。“SMRT已为事故负起全部责任，并针对负责的职员采取纪律行动。”

陆交局也强调，与同SMRT在事故后加强碧山站和其他隧道入口防水措施的稳健性及坚韧性，确保事故不再重演。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远也在今早举行的第五届“基础设施维修论坛”上宣布，陆交局将同公用事业局联合成立常设委员会，研究防水措施设计以及将相关知识制度化。

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