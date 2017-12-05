武装部队美国“铸刀”演习 侦测与攻击战力升级

建立完善的通讯与侦测系统以掌握实时情资，并确保各单位间紧密合作，是一支军队在战场上独占鳌头，取得全面优势的关键。

新加坡武装部队今年在美国亚利桑那州展开的陆空综合作战实弹演习，将进一步提升军队综合通讯侦测及进攻的演练复杂度，考验各部队间快速应对战况，相辅配合击溃敌军的能力。

演习将首次结合使用苍鹭一号（Heron 1）无人侦察机及高机动火箭炮系统（HIMARS），透过先进战况影像分析技术快速辨认敌方确切位置并动员相关武器平台，包括发射火箭及派遣战斗机等将其击溃。

两年一度的“铸刀”演习（Exercise Forging Sabre）从11月28日至本月13日，在亚利桑那州凤凰城的巴里·戈华德实弹演练场地（Barry M. Goldwater Range）举行。位于卢克空军基地附近的演练场地面积约1万6000多平方公里，比新加坡大约20倍。

本届演习的作战集中点从以往的一个增至两个，其面积几乎倍增，演习联合总指挥官陈亚汉准将受访时指出，军人掌握情资并迅速反应的挑战因此也相对提升。

共有约800名人员参与今年的演习，是历来最多的，其中约一半是我国派驻美国的训练分遣队成员，其余包括从新加坡出发的无人机中队队员、陆军突击部队、还有战备军人及全职国民服役人员等。

本届演习也动用最多武器平台和发射系统，包括多用型战斗机F-15SG、F-16C/D战斗机、阿帕奇（Apache）AH－64D长弓型地面攻击直升机以及契努克（Chinook）直升机等。GBU-31重量级精确制导炸弹也首次在演习中亮相，由F-15SG战机操作发射，击毁建筑或敌营等较大型目标。

高机动火箭炮系统也获得软件提升，能同时发射多个导弹攻击不同目标。另外，部队也增设流动指挥与控制所，让指挥官能在移军路上接收情报并作出决策发动火箭。过去，一般设在军用卡车上的指挥所必须在车辆停驶后才能开启运作。

另外，国防科技局研发人员利用人工智慧，为演习指挥与控制中心增设处试用阶段中的敌军受损评估系统，让我方指挥官了解所执行的攻势是否成功拿下敌军。

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