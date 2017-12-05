SMRT主席佘文民明年1月底 卸下兰亭能源集团执行总裁职务

SMRT主席佘文民将在明年1月底卸下兰亭能源集团执行总裁职务。

淡马锡控股旗下的兰亭能源集团（Pavilion Energy）今天发出文告宣布，目前负责俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）液化天然气（LNG）、石油和船运事务的商务总裁巴尔诺德（Frédéric Barnaud）将从明年2月1日起，从佘文民手中接管兰亭能源集团执行总裁的职位。

佘文民在今年7月17日接替自2009年出任SMRT主席的许永源职务。他也是新加坡国际企业发展局（IE Singapore，简称企发局）主席。他在2004年至2013年间曾担任新科工程（ST Engineering）副首席执行员。

佘文民在下月底卸任后，将有更多时间专注SMRT事务。SMRT指出，SMRT董事会、总裁及管理层期待从2月1日起，能与佘文民有更密切合作的机会。

SMRT今天发出文告指出，佘文民今年中接管SMRT主席职位后，已计划抽出更多时间专注SMRT事务。

文告说：“在佘文民和董事会的领导下，SMRT专注在提升地铁资产等事务，并持续加强管理、运作以及维修团队的多年努力，以及为未来需求建立强大的工程和运营能力。”

SMRT指出，这些举措旨在提高地铁系统的可靠性、可用性、维修性和安全。“这不仅为了应付系统老化所面临的挑战，也为了在关键基础设施如地铁系统的生命周期期间不断提供（服务）。”

文告也指出，SMRT董事会、管理层和职员致力于与各大利益相关者合作，为乘客提供安全、可靠及有效率的服务。

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