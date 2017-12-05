六个社会企业获颁“总统挑战社会企业奖”

哈莉玛总统今晚在总统府颁发“总统挑战社会企业奖”给六名得奖社会企业，荣获年度“社会企业奖”的咖啡学院Bettr Barista获得五万元现金。

2012年设立的总统挑战社会企业奖（President’s Challenge Social Enterprise Award，简称PCSEA）今年第四次举办，奖项目的旨在表扬为本地社区做出卓越贡献的社会企业，并鼓励更多人创办社会企业。这也是本地颁发给社会企业的最高荣誉奖项。

“总统挑战奖”分设三个奖项，今年的“年度社会企业奖”由Bettr Barista和顺发肉骨茶（表扬奖）获得、“年度起步社会企业”由Homage和Jaga-Me共同获得、“年度青年社会企业”则颁给泰国餐馆Popejai和ADL Rehab（表扬奖）。

委员会今年共接获41个提名，并从中选出19名入选者。他们来自各行各业，包括饮食、医疗、数码服务、科技业等。

除了最高的五万元现金奖励，主办方还会为获奖社会企业进行业务咨询，并提供与行业领袖交流的机会。

总统挑战社会企业奖评委会主席陈序南致辞时说，此奖项除了肯定本地的卓越社会企业，也鼓励社会企业挑战常规，以创意大胆的方式实现双重目标，建立可持续生意并为社会创造意义。

出席颁奖典礼的还有社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞。

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