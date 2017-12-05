新航更改航道 避开朝鲜导弹

（早报讯）朝鲜上月底再试射导弹引起国际关注，为了安全起见，新加坡航空公司也早已采取安全措施，韩国仁川往返美国洛杉矶的航班自今年7月起已更改航道。

新航发言人今晚回答《联合早报》询问时说，更改航道的决定是在今年7月28日朝鲜试射洲际弹道导弹落入日本北部海域之后做出的。

针对所采取的安全措施，新航发言人说，新航客机7月起更改航道后，并没受到影响。

“新航已留意到有关观察到朝鲜导弹（发射）的报道，正密切留意情况。我们已提早采取行动，避免进入日本海的北部，所以目前的航道并不在弹道的范围里。

“乘客和机组人员的安全至关重要，我们在必要时会更改航道。”

朝鲜早前宣称上月29日成功试射火星-15型洲际弹道导弹，沿预定轨道飞行53分钟，落入日本青森县以西的日本专属经济海域内。

美国国防部过后指出，初步分析显示朝鲜试射的是洲际弹道导弹，飞行了约1000公里后坠海。韩国参谋本部稍后补充，导弹的飞行高度达到4500公里，历来最高，飞行距离为960公里。

国际民航组织（ICAO）之后也发表声明谴责朝鲜发射弹道导弹威胁国际航空安全。该组织敦促朝鲜遵守国际民航协定，避免再次发生可能危及航空安全的现象。国际民航组织拥有191个成员国，其中包括朝鲜。

香港媒体之前则报道，有美国飞往香港的国泰航班机组人员声称上月29日航行时，目睹怀疑导弹爆炸及坠落，航班未受影响。

鉴于朝鲜试射导弹，目前欧洲和日本航线的部分航空公司也被迫改变飞行航线。

免费试阅14天