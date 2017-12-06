卫生部与科技公司推出热能伤口分析器

过去护士在检测病人伤口时往往得耗上约半个小时才能了解病人伤口的严重性，为辅助医护人员节省时间，卫生部属下的医疗科技机构与本地一家科技公司合作，推出一款热能伤口分析器，让护士只需拍照便能通过几秒钟的系统分析，准确了解病人伤口详情。

这个热能伤口分析器是由卫生部控股属下的综合保健信息系统公司（Integrated Health Information Systems，简称IHiS）与本地企业Kronikare联合推出。护士只需在手机上安装热能照相机，拍下伤口图像，安装在手机内的应用软件便能就伤口展开详细分析，并显示出伤口大小、伤口温度、皮肤组织详情等。不仅能辅助医护人员快速完成检查工作，其热能探测功能甚至能深入了解伤口皮下组织的损坏严重性，即时通知医护人员展开适当护理，减少坏死皮肤遭切除的风险等。在一般情况下，医护人员是无法通过肉眼了解伤口的深层严重性。

圣安德烈社区医院已自今年8月起测试性使用这款伤口分析器。至今已善用仪器为130名病人测量伤口。院方还在就这款仪器收集更多数据，视检讨结果而定，院方不排除在不久的将来在医院全面使用的可能性。

财政部长王瑞杰今早走访樟宜综合医院与圣安德烈社区医院，了解各大医疗机构如何善用科技强化医疗护理服务时，也参观了这款新仪器。

王瑞杰也是未来经济委员会的主席。医疗领域已被视为支撑我国未来经济发展的重要支柱之一。

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