炮兵最具威力炮弹系统升级 亮相“铸刀”演习

我国武装部队旗下射程最远、最具威力的重型火炮——高机动火箭炮系统（HIMARS）获得显著提升，不仅能同时发射多颗炮弹以击溃不同位置的敌方目标，指挥所也增设多项自动化功能，大幅改善整体作战效率。

首次亮相国外大型演习的陆军炮兵“升级版”高机动火箭炮系统新设自动化流动指挥所，能让里头的操作员与指挥官无需将车辆停下，也能发出命令发射炮弹。

之前，每支HIMARS连队或中队的指挥与控制所设在一台1.5公吨级军运卡车上，一般需完全停下，让士兵升起天线杆、启动发电机并将其移至一定距离以外，才能下令个别火箭发射车进行发射。

第23炮兵营营长汤粮键中校受访时说：“现在，指挥与控制所增设了卫星通讯系统方便与其他单位取得联系，里头的操作员也只需按按钮，天线杆和发电机等设备便会自动启动，使我们能边移动边执行发射任务。”

他补充说：“我们投入战斗、执行火箭发射任务的时间从之前的约7分钟缩短至不到5分钟，这差别看起来或许不大，但在分秒必争的战场上，部队必须时刻专注战况动向，做好随时被动员发射炮弹的准备，因此与之前相比能节省劳力和时间非常关键。”

另外，用于此次演习的HIMARS也使用升级版全方位火力控制软件系统，能指示系统同时发射多个炮弹攻击不同目标，改善部队执行火箭发射任务的速度与效率。

铸刀演习在凤凰城一个面积有20个新加坡大的演练场地进行，像HIMARS这类长程炮弹系统因此有机会测试整套炮弹发射程序。

负责驾驶火箭发射组件卡车，并按指挥官指示发射上方火箭的全职国民服役人员法尔汉（Mohamed Farhan，25岁）说：“在新加坡，我们用电脑模拟系统体验发射炮弹过程，曾经参与实弹演习的人告诉我们，实弹射出时会感觉到卡车摇晃，所发出的声响震耳欲聋，我这几天内终于有了相同体验。这让我意识到我国军队的火力是真实的，能对任何敌人起着绝对的警惕作用。”

使用卫星定位系统发射火箭炮弹的HIMARS射程达70公里，是军队射程最远的火箭系统之一，炮弹射出后的落点误差只有10米至15米左右，因此被视为最具威力、攻击性最强的炮弹平台。

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