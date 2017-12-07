至少10家llaollao店今天将转换成Yolé店

西班牙冷冻酸奶品牌llaollao从今天起逐步关闭本地所有店面，改以欧洲品牌Yolé的冷冻酸奶取代。

据本报探悉到的最新消息，本地29间llaollao分店当中，有10间将在今天结束前率先转换成Yolé，开始售卖该品牌冷冻酸奶给顾客。

D+1 Holding是llaollao在本地的主要特许加盟商（master franchisee），已获得欧洲品牌冷冻酸奶Yolé的经营权。

D+1 Holding从昨天起已开始逐步把全岛29间分店转换成Yolé，所有转换工作预料最迟明天完成。

将在今天转换成Yolé的llaollao分店位于Bugis+、大华广场（United Square）、新达城、长堤坊（Causeway Point）、大巴窑建屋局中心、武吉班让新商场山乐坊（Hillion Mall）、万豪董厦酒店（Singapore Marriott Tang Plaza Hotel）、狮城大厦、购物中心313@Somerset和威士马广场（Wisma Atria）。

被问及llaollao被新品牌取代的原因，D+1 Holding发言人仅表示："我们已终止与llaollao的主要特许加盟协议，同时会停止在新加坡经营llaollao。"

llaollao在四年前进军我国，专门售卖冷冻酸奶。由于配料多样化，在年轻群体中尤其受欢迎，一度吸引大批人排队购买。

新品牌Yolé除了提供天然的冷冻酸奶，也会提供椰子口味冰淇淋。他们也会定期推出新的配料。

发言人指出，Yolé的食材会从西班牙和意大利进口，价格介于2元5角和6元9角5分之间。外卖价格介于12元至19元之间。

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