2000磅重量级炮弹首亮相“铸刀”演习

透过侦测以及出击作战单位的紧密配合，新加坡武装部队得以在本届“铸刀”演习（Exercise Forging Sabre）首次使用GBU-31型重量级“联合直接攻击炸弹”（JDAM），成功炸毁数个大型“敌军”目标，使军队整体火力获得提升。

美制GBU-31型JDAM精确制导炸弹重达2000磅（等于约907公斤），配有全球定位系统目标锁定功能，释放后能精确无误地击中炸毁大型建筑、敌军阵营等设定目标。

本届演习一场由空军部队带领的实弹操练中，两架各载有两颗GBU-31型炮弹的F-15SG多用型战机接到指挥与控制中心下令升空执行攻击任务，“苍鹭一号”（Heron 1）无人侦察机此时探测到更具攻下价值的目标，指挥官收到信息进行实时评估后，决定命令战机改道先将新探测到的目标炸毁。

两架F-15SG战机飞达目标所在处后，发现四个重要目标被七八个类似目标围绕，但因握有无人侦察机探测到的全球定位坐标，得以将坐标代号输入系统，让四颗炮弹准确无误地击毁指定目标。

据了解，四颗这类炮弹的威力可轻易击毁敌军侦测系统、地面空防系统、以及指挥与控制中心，大幅加快部队瓦解地方的速度。

本届演习共行了两次类似上述战况的任务操演，共抛掷了八颗GBU-31型重量级炮弹，成功击毁了所有设定目标。

要成功执行上述任务，战机与无人侦察机、前线攻击指挥队（STORM）以及智慧与控制中心指挥官的相辅配合至关重要。

苍鹭一号无人侦察机指挥机师林昌力上尉说：“随着各单位的配合度增加，任务的复杂度也相对加大。我们需了解哪些信息适合不同任务，例如，有时候指挥官想看到的是较宽广的画面，以探查周围有哪些敌军目标，我们却或许习惯将摄像头放大。这些初步阶段常见的问题最终都在过程中获得解决。”

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