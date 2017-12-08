东西线和南北线19个地铁站 今晚提早结束列车服务

（早报讯）从今天至本月31日，东西线和南北线19个地铁站的列车服务运作时间在周末时段将有调整。SMRT会在受影响路段为乘客提供四条接驳巴士路线。

陆路交通管理局早前宣布，从今天（8日）至本月31日，东西线17个地铁站（中峇鲁站至大士连路站）以及南北线两个站（武吉巴督站和武吉甘柏站）的列车服务，将在星期五和星期六提早至晚上11时结束，星期六和星期天则延至早上8时才发车。

这些地铁站也会在12月10日和17日这两个星期天全天停止地铁服务。

上述安排是为了加快在明年中完成东西线信号系统提升工程，以及争取更多时间进行各项系统更新与维修工作。

SMRT会在受影响路段为乘客提供四条接驳巴士路线。这些接驳巴士只在受影响的地铁站停靠，收费与地铁车资相同，高峰时段每3至5分钟会有一趟车，非繁忙时段则是每5至10分钟一趟车。

四条巴士路线分别往来欧南园站与裕廊东站之间、裕廊东站与裕群站之间、裕群站与大士连路站之间，以及裕廊东站与蔡厝港站之间。

SMRT将调派职员到巴士站协助乘客及解答疑问，乘客也可到SMRT网站、面簿和推特查询相关信息。

此外，新捷运也将配合东西线和南北线地铁列车服务时间的调整，延长五条巴士服务路线的服务时间至凌晨1时30分。

这些巴士路线分别是从文礼巴士转换站发车的181、240、241和243G，以及从裕廊东巴士转换站发车的51A。

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