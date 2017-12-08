国家博物馆今早推出“数码博物馆”计划

来临周末，到访国家博物馆的公众将能通过虚拟现实（virtual reality）影片，身临其境地感受历史与文化。

国家博物馆今天推出名为“数码博物馆”（DigiMuse）计划，通过结合艺术文化与科技，为访客提供一个创新的博物馆体验。

该计划的首个活动是明天与后天将在馆中举行的虚拟现实影片展。公众可免费观赏18部虚拟现实的影片，其中一些影片曾在国外赢得奖项，并是首次在本地上映。

国家博物馆馆长张秀凤今早也在名为“数码对话：虚拟现实”（Digital Conversations: Virtual Reality）的系列讲座上，分享了博物馆未来将如何融入更多的数码创新。

她发表主题演讲时说，国家博物馆盼能以不一样的方式与访客互动，但其中的挑战是让访客不只是把博物馆当成一栋建筑物，或将艺术作品视为停留在某个时间点的物品，而是把博物馆想象成能不断给予历史新意义的空间。

张秀凤也说：“不论是虚拟现实或扩增实境（augmented reality）等，走向数码化是博物馆和文化机构都须面对并接受的现实。”

除了虚拟现实影片展，国家博物馆明年也将在“数码博物馆”计划下，推出更多与数码艺术有关的活动。

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