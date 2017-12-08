东西南北线地铁站提早结束服务 乘客改乘其他交通工具

地铁东西线和南北线19个站的列车服务运作时间今晚提早在约11时20分结束，有些搭不上最后一趟列车的乘客选择乘搭SMRT提供的接驳巴士，另有一些乘客改搭私召车等其他交通工具。

陆路交通管理局早前宣布，从今天至本月31日，东西线17个地铁站（中峇鲁站至大士连路站）及南北线两个站（武吉巴督站和武吉甘柏站）的地铁服务，将在星期五和星期六提早至晚上11时结束，星期六和星期天则延至早上8时发车。

这些地铁站也会在10日和17日两个星期天，全天停止地铁服务。

上述安排是为了腾出更多工程时间，以加快在明年中完成东西线信号系统的提升，以及进行各项系统更新与维修工作。

SMRT在受影响路段提供四条接驳巴士路线。这些巴士只在受影响的地铁站停靠，收费与地铁车资相同，高峰时段每3至5分钟会有一趟车，非繁忙时段则是每5至10分钟一趟车。

这四条路线分别往来欧南园站与裕廊东站之间、裕廊东站与裕群站之间、裕群站与大士连路站之间，以及裕廊东站与蔡厝港站之间。

《联合早报》记者晚上约11时走访裕廊东地铁转换站，发现不少乘客跟着SMRT贴出的告示到指定处乘搭接驳巴士。除了全职职员和保安人员，SMRT也安排了多名穿着亮色外衣的兼职员工引导乘客，相信这些大多数是学生。

准备搭接驳巴士到波那维斯达的谢峰源（25岁，自由业）告诉记者：“提早结束地铁服务若能改善地铁系统的可靠度，对乘客造成的暂时性不便是可以接受的。但搭接驳巴士毕竟比搭地铁慢，收费理应便宜一些，或是免费。”

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