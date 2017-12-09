东西线南北线19个站的列车服务 今早延迟8时发车

地铁东西线和南北线19个站的列车服务运作时间今早延迟8时开始，不少乘客一大早出门看到地铁站闸门深锁才得知，有的选择乘坐接驳巴士前往目的地，有的则在现场等到8时发车。

陆路交通管理局早前宣布，从昨晚至本月31日，东西线17个地铁站（中峇鲁站至大士连路站）及南北线两个站（武吉巴督站和武吉甘柏站）的地铁服务，将在星期五和星期六提早至晚上11时结束，星期六和星期天则延至早上8时发车。

这些地铁站也在明天（10日）和17日两个星期天，全天停止地铁服务。

上述安排是为了腾出更多工程时间，以加快在明年中完成东西线信号系统的提升，以及进行各项系统更新与维修工作。

SMRT在受影响路段提供四条接驳巴士路线。这些巴士只在受影响的地铁站停靠，收费与地铁车资相同，高峰时段每3至5分钟会有一趟车，非繁忙时段则是每5至10分钟一趟车。

这四条路线分别往来欧南园站与裕廊东站之间、裕廊东站与裕群站之间、裕群站与大士连路站之间，以及裕廊东站与蔡厝港站之间。

记者今早7时走访金文泰地铁转换站，发现不少乘客抵达地铁站才发现今天地铁延迟到8时才发车，除了本地乘客外，也有不少客工，外国学生和乐龄人士。

他们在SMRT工作人员的引导下，跟着SMRT贴出的告示到指定处乘搭接驳巴士，有的在现场等到8点发车。

今早7时10分到金文泰地铁站准备乘搭地铁到义顺上班的公众黄珠珠（42岁，摊位助手）告诉记者：“之前没听说地铁服务延迟开始，直到来到地铁站才知道，已经通知老板会迟到了。”

明天也要上班的她，正在探讨明天上班的路线。

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