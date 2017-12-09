政府购买的1000辆巴士全部到位 为期五年的改善巴士服务计划告一段落

政府出资购买的1000辆巴士已全部到位，有约七成的巴士路线客容量因此得以提高，服务趟次也更频密，协助舒缓繁忙时段巴士拥挤的问题，让乘客享有较舒适的车程。

陆路交通管理局今早推出第1000辆新巴士，新辟的第80条路线——71号巴士也正式启用，标志着总值11亿元、为期五年的改善巴士服务计划告一段落。

李显龙总理连同交通部高级政务部长蓝彬明医生为71号巴士主持启用仪式，并试搭了新的巴士，纪念改善巴士服务计划的终结。李总理也是宏茂桥集选区议员。

陆交局是在2012年9月推出改善巴士服务计划，目的是要在新地铁线还未建好之前，在短时间内显著提高巴士的客容量，改善服务素质。

过去五年来，1000辆新巴士陆续投入服务后，巴士穿行更频密，巴士公司也使用客容量较高的双层巴士等载客，共有218条路线（约70％）的客容量或服务趟次有所改善。

这有助舒缓巴士拥挤的情况，特别是繁忙时段，让乘客享有更舒适的车程，等车时间也缩短。

为加强全岛的巴士衔接性，陆交局在过去五年，总共开辟了80条新路线。它们以支线或短途巴士居多，方便居民搭巴士到地铁站转车，或往来邻里的社区和商业设施，以及应付新组屋区如蔡厝港、盛港、榜鹅及义顺的乘客需求。

其中有22条新路线主要由私人巴士公司经营的直达市区巴士路线（City Direct Services），为平日繁忙时段往来市区的上班族提供多一个选择。

此外，乘客在繁忙时段的等车时间也缩短了，编定间隔时间从过去最多每30分钟一趟，缩短到20分钟，巴士发包经营模式落实后，进一步缩短至15分钟。支线巴士的编定间隔时间则更短，每六到八分钟穿行一趟。

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