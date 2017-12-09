“字述一年”投选揭晓 《联合早报》读者以“恐”总结2017年

经过三个星期的公众投选，《联合早报》读者选择以“恐”来总结2017年。

《联合早报》自2011年开始举办“字述一年”年度汉字投选活动。活动迈入第七年，读者同样从十个汉字中选出他们心目中最能概括过去一年重大国内外事件的汉字。

“字述一年”今年共收到近4000张选票。“恐”和“中”在投选期间持续领先，“恐”最终以多出近一倍的票数获选年度汉字，“中”排名第二，“智”排名第三。

2017年度汉字在今天下午举行的大型“陪你看报纸”活动上，于国家图书馆揭晓。UFM100.3电台DJ叶丽梅和张承尧连同《联合早报》记者为在场公众讲解与十个入围汉字相关的新闻事件。来到活动尾声，马来族书法爱好者马力·马兹兰（Malik Mazlan）现场挥毫，揭晓了年度汉字。

《联合早报》编辑室连同九位本地专家学者组成的评委团，遴选出的另七个汉字是：峙、核、障、虚、居、族、青。十个汉字当中，“恐”从投票一开始就保持着领先位置。值得一提的是，“恐”是继2014年和2016年之后，第三次入围“字述一年” 年度汉字投选活动。

《联合早报》兼《联合晚报》总编辑吴新迪说：“今年的‘恐’字高票当选，显示全球近期发生的恐袭事件在国人脑海中留下深刻印象。‘恐’字当选，也提醒我们要时刻保持警惕，不要把新加坡的和平、稳定与种族和谐看作理所当然。”

马力·马兹兰选择以隶书写出“恐”字，他受访时透露这是他较喜欢和熟悉的字体之一。这也是马力首次尝试在大型A2宣纸上表演书法，他笑言在练习时旁人都好奇他为什么要以书法写出这么“恐怖”的字

对于担任揭晓年度汉字的嘉宾，马力表示荣幸。他说：“书法让我接触华文字的美，也让我加深对华族社群的认识。很感谢华文报对我的支持，以及杨昌泰导师等书法家一路来的指点。”

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