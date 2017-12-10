尚穆根：全力支持警方突击行动的行为和策略

（早报讯）警方突击非法淫窟的行动遭社会组织分子质疑后，内政部长兼律政部长尚穆根发文逐点反驳，并表示全力支持警方采取的行动和策略。

本地关怀性工作者组织Project X负责人何思慧（29岁）前晚在个人面簿发贴文和视频，质疑警方在小印度罗威路（Rowell Road）展开的突击行动。

她写说，警方突击淫窟时使用破门锤、长柄锤和圆锯等工具，还戴上只露出脸部的头套等，在强行将某个单位的前门撬开后进入单位。她还写道：“纳税人的钱就用在这群恐吓女性的武装男子身上。”

她已删除这篇贴文，但互联网上已转载相关截图。

内政部长兼律政部长尚穆根昨晚则在面簿反驳说，突击行动的关键要素就是速度和出其不意，不可能要警方敲门后等人应门，因为在场内的非法分子和性工作者等不太可能配合警方行动。

尚穆根也说，警方在这类行动时戴上头套，主要是因为他们的身份若曝光，可能被不法之徒攻击。尚穆根说，非法淫窟很多时候都由犯罪团伙经营，是一门大生意，而背后主使人如果有机会必定会反击。

尚穆根说：“这类批评，以及一些很有问题而且错位的同情心，让我相当困惑。警方的行动是要保护所有人……我们批评他们（警方），反而去同情涉及不道德行为的女子？”

“有些女子本身也是受害者，是这些犯罪团伙的受害者，所以要同情这些受害者，而且尽可能尝试去帮助她们。但是，这不应该影响我们如何看待警方须要去做的事。”

免费试阅14天