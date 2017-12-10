本地11岁脑力达人 打破世界纪录

11岁新加坡脑力达人本月初参加雅加达的“国际记忆学会世界记忆锦标赛”，在“名字配对脸孔”项目中，赢得儿童组金牌，还刷新世界纪录。

胜宝旺小学五年级生杜鲁弗（Dhruv Manoj ）刚参加了国际记忆学会于本月1日至3日，在印度尼西亚雅加达举办的世界记忆锦标赛。共有21个国家和地区的120名选手参赛。

他在“名字配对脸孔”（Names & Faces）项目，年龄12岁及以下的儿童组中，击败25名儿童记忆高手，不仅夺下金牌，还打破世界纪录。他只用15分钟默记，在30分钟内就能正确配对96对一般人的名字和面孔。这相信是首次有新加坡人在世界记忆锦标赛打破纪录。

此外，杜鲁弗在“随机词汇”（Random Words）项目中，夺得金牌。

杜鲁弗今早在父亲马诺杰（Manoj K Prabhakar，45岁，管理顾问）陪同下接受独家访问。他说：“我喜欢挑战自己，记忆比赛虽紧张，但我并不觉得压力大，过程比考试更好玩。”

他还接受本报挑战，成功在1分钟47秒内，完成24对名字和面孔配对游戏。

他表示，这是他第一次尝试这样的特制游戏，感觉很新鲜。

“尽管形式不一样，我依然可以用自己的一贯记忆方式完成挑战。”

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