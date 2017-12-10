尚穆根：不应对警方做出不合理的攻击

（早报讯）对于有社会组织分子质疑警方的突击行动，内政部长兼律政部长尚穆根二度发文强调，对警方做出不合理的攻击，最终会削弱执法力度，而政府不希望这个情况在本地发生，因此若有人对警方做出不合理的攻击，就必须驳斥这些言论。

《联合早报》早前报道，本地关怀性工作者组织Project X负责人何思慧（29岁）前晚在个人面簿发贴文和视频，质疑警方在小印度罗威路（Rowell Road）对非法淫窟所展开的突击行动。内政部长兼律政部长尚穆根昨晚则驳斥这些质疑言论，并表示全力支持警方采取的行动和策略。

尚穆根星期天傍晚再发贴文说，女子（指何思慧）声称警员伤害这些女性工作者，还有一些是这些性工作者的顾客，“若她觉得这些指控属实，应该致函来投诉。我会指示展开独立的调查，而她应该挺身而出，提供可信的证据，自己也接受盘问。”

尚穆根说，一旦有警员做错事，政府必定会公开、透明地对他们采取行动，决不会有所掩饰，对警员的要求也高于对一般公众的要求。他说：“他们（指警员）知法犯法的话，刑罚会更重。媒体也有这些警员被控的报道。”

“但同样的，如果有人不合理地对警方做出攻击，就必须被驳斥。对于每天为了大家、保障国家社会安全而处于危险情况的警员来说，这些攻击是很大的伤害。”

尚穆根指出，在很多国家，这类对警方做出的不合理攻击，最终会削弱执法力度，而政府不希望这在新加坡发生。他也相信，绝大多数的国人都支持警方维持法律秩序的方式。

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