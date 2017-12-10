西北区推出"技能创前程就业培训指导"计划

（早报讯）无法决定在“技能创前程”计划下报读哪一类课程的国人，可考虑学习语言、科技或服务相关的学科。

西北社区发展理事会今天启动“技能创前程就业培训指导于西北”（SkillsFuture Advice@North West）计划，担任主宾的教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康致辞时，分享上述看法。

他透露自己目前也在学习马来语。

王乙康也说，新加坡如今面对两大人力挑战。其中一个挑战是人口老龄化、整体生育率低于替代水平，人力增长因此有限；但另一方面却听闻“我国员工将没有工作，因为机器人假以时日可能取代我们”。

但他认为，机器人虽可从事重复性的工作，但不具备人类情感和判断力，新加坡因此须确保每一名国人的技术达到机器人无法替代的水平，才能与它们“并肩合作”而不觉得受威胁。

在“技能创前程就业培训指导于西北”计划下，西北社理会就希望在未来三年内举办至少1000场工作坊，引导国人如何开展职业规划和技能提升。

西北区市长张俰宾博士致辞时说，通过工作坊，国人可深入了解未来经济和未来工作，发掘自己的长处和兴趣，并且更好地规划事业、追求梦想。

为方便公众报读工作坊，西北区内的21个民众俱乐部将化身为咨询中心，西北社理会也开设热线电话6248 5500。

此外，约200名企业和社区伙伴承诺支持这项计划。张俰宾博士说：“西北社理会希望寻求社区和企业利益相关者的支持，鼓励旗下居民和雇员报读‘技能创前程就业培训指导工作坊’。”

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