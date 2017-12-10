政府成立新加坡核研究与安全所，强化对核安全的认识，以确保本区域若发生放射事故，我国有能力保障国人的安全。不过，此举并不意味着政府有意兴建核电厂。

隶属总理公署的新加坡国立研究基金会（National Research Foundation，简称NRF）受询时重申，政府在2012年已完成对我国是否应探讨核能发电的“可行性前期”研究。结论是当时的核能技术不适用于本地，因此暂不考虑建核电站，但须培养了解核能安全的专才。

据了解，核安研究近期已展开。

NRF受询时向《联合早报》证实，新加坡核研究与安全所今年8月开始研究工作。

NRF发言人指出，研究所的成立有助我国培养放射化学、放射生物学和安全评估三大领域的核安能力。

发言人说：“培养这些领域的专才让我国有能力在本区域发生放射事故时保护人民，也能让我国了解现有和新兴的核科技，做知情的评估。"

“这也能让新加坡以一个可信、见多识广成员的身份，参与国际讨论核能的平台；透过与彼此分享资料和最佳实践方式，强化对核安的了解。”

自日本在2011年发生日本福岛核事故后，有些本区域国家的兴建核电厂计划喊停，有些因民间压力而延后；菲律宾去年决定启用一座建成40年但至今未用的核电厂；中国则拟在10年内建超过60座核电厂。

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