环境服务业将转型 全面迈向科技自动化

（早报讯）本地清洁与废物管理业者，今后将有更多机会发展科技自动化业务，低技能清洁员工也能提升专业知识和能力，从容应对自动化的工作趋势。

国家环境局今天推出环境服务业转型蓝图，该局与众多部门、业界、工会和其他利益相关合作，制定了12种转型策略，以及33项发展计划，从而推动业务创新，鼓励业者更广泛地采纳科技；提升环境服务业工作队伍的整体技能；提高生产力，以及协助本地环境服务业者国际化。

转型蓝图逐步落实后，到了2025年，环境局预计约有3万名业界员工将能从更高增值的工作中受惠。

目前，本地环境服务业有超过1700家公司企业，聘请超过7万8000名员工。

超过七成公司企业负责清洁业务，其余则以废物管理业务为主。

值得注意的是，从事该行业的本地清洁员工平均年龄为60岁，废物管理员工为49岁。

环境局因此指出，未来本地对清洁和废物管理的环境服务需求将持续增加，单靠增加人手应对需求并非长久之计，行内企业必须注重科技自动化，提高生产力，要转型才能取得持续发展。

环境及水源部长马善高今天下午到樟宜机场了解清洁管理工作后，做出上述宣布。

马善高指出，要达到成为零浪费国家（Zero Waste nation）的愿景，就需重新定义什么是废物，同时运用创新科技减少废物、分类、再循环和处理，以更好地协助固体废物资源化，赋予它再利用的价值。

他说：“转型蓝图将能为清洁和废物管理行业提供许多科技合作的契机，并加以采纳，工作也会因此获得改善。”

环境局今天也与七个合作伙伴签署项目意向书（Letter of Intent），在未来几年开展一系列以科技为主的试验项目。合作方包括樟宜机场集团、职总俱乐部（NTUC Club）和城市发展（CDL）。

接下来，环境局也将与交通部针对街道清洁，探讨采用自动驾驶车辆的可行性，并将邀请业者提呈发展方案计划书（Request for Proposal）。

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