西南社理会与纸尿片制造商合作 减轻低收入家庭育儿负担

西南区社区发展理事会与纸尿片制造商合作，推出本地首个纸尿片库，帮助低收入家庭。未来三年内，超过3000户家庭将受惠。

西南社理会和美国消费产品大厂金佰利公司（Kimberly-Clark）合作，推出“西南宝宝关怀呵护计划”（Huggies Singapore Diaper Bank @ South West）。

西南区市长刘燕玲连同金佰利公司亚太区总裁阿加渥（Achal Agarwal）今早在裕泉民众俱乐部为计划主持推介仪式。刘燕玲说：“纸尿片是育儿的重要物品，也占了每天开销的一大部分。儿童还小时，这笔费用可相当庞大。对有需要的家庭而言，纸尿片库将提供很大的帮助。我们希望计划能减轻他们的负担，让父母可专注于抚养孩子。”

阿加渥说，未来三年内，公司将为计划捐出约100万片纸尿片，预计将有3000多名孩童受惠。“这是我们支持关爱新加坡行动和协助建造包容性社会的方式。”

计划落实第一年，西南社理会选出的1000户家庭可在指定的职总平价合作社超市，包括裕廊东JEM和裕廊坊（Jurong Point）的霸级市场及仓储会员店（Warehouse Club）等，为新生至24个月大的孩子领取纸尿片。

免费试阅14天