欧洲暴风雪袭击 本地游欧团暂不受影响

欧洲是国人12月学校假期出游的热门目的地，不过英国和德国星期天遭受暴雪。受访本地旅行社说，从本地出发前往欧洲的旅行团都没取消，不过一些团可能因封路得更改行程，一些担心下雪路滑，让旅游巴士放慢车速。

暴风雪星期天袭击欧洲，英国德国海陆空交通大瘫痪，数个机场因跑道积雪取消了超过600次航班。此外，法国还有两机场被迫关闭，约两万户家庭失去电力供应。

不过，本地旅行社受访时都表示，他们组织的欧洲旅行团都没因暴风雪取消。

华宫旅游市场与通讯总监佘柳华受访时表示，公司目前有约700人在欧洲旅行，这些旅行团都是刚出发不久，因而暂时没人在返程时滞留机场。

大通旅游市场经理卓琼华也告诉《联合早报》，公司目前有20多个团，超过600人在当地旅行。大通评估当地情况后认为，目前无需改变旅行团行程。不过下雪路滑，为了安全起见，公司会交代旅游巴士司机放慢车速。

另外，记者查询樟宜机场的离境和抵境航班记录，今天只有一趟英国航空班机取消，该航班原定下午3时55分从伦敦希思罗机场（Heathrow）飞抵我国。

新加坡航空发言人回复询问时表示，公司没有因为英国和德国的暴风雪取消任何航班。



免费试阅14天