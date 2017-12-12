环境理事会推出绿色地图手机应用

新加坡环境理事会推出绿色地图手机应用，让公众能通过一站式的数码平台，了解全岛各处的环保回收地点、各类绿色相关活动、各种环保产品等，让大家在弹指间轻松获悉各种绿色信息，进一步推动更多国人积极采纳绿色生活方式。

环境及水源部长马善高今天出席新加坡环境理事会环保认证午餐会致辞时也鼓励企业通过这个手机应用展示各自的环保产品，并鼓励消费者多多支持绿色产品。

他说：“各大社区也能通过这个应用与居民分享他们将举办的绿色环保活动。到了明年下半年，这个应用还会附有碳计算功能，帮助公众每天计算自己的碳足迹。

Android手机用户可从即日起通过Google Play下载应用；苹果手机用户则能在圣诞节前下载应用。

另一方面，有12种纸浆和纸制产品符合新加坡环境理事会更严格的绿色标签标准，成为首批获得理事会认可为采纳负责方式生产及采集材料的绿色产品。

这12种产品均为美国金佰利公司（Kimberly-Clark）旗下三个品牌，即Kleenex，Scott与WypAll的手巾和卫浴纸巾。

理事会主席罗惠娇受访时说：“消费者选择购买印有绿色标签的产品，是对这些对环境负责公司的一种认可，为保护环境出一份力。”

环境及水源部长马善高致辞时也鼓励公众多多使用获得这类绿色认证的产品。

他说：“这么做能确保我们所购买的产品是通过可持续发展的方式生产，不会进一步加剧气候变化。

新加坡环境理事会是在今年1月推出“升级版”绿色标签认证计划（Green Labelling Scheme），要求申请者完全公开供应链详情，包括种植地、纸浆、造纸厂、经销商和零售公司等详情。

申请者也须制定泥炭地管理和预防林火措施、确认木料和纤维来源合法，及尽量使用循环纤维等。环境理事也会每年审计获认证的公司，确保它们符合标准。

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