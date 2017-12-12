较健康食材开发计划推出半年 已有10家食品制造商获得津贴

较健康食材开发计划推出近6个月，保健促进局已拨款500万元资助本地10家食品制造商。

《联合早报》早前报道，保健促进局今年7月推出较健康食材开发计划（Healthier Ingredient Development Scheme），将在未来三年拨款2000万元资助食品制造商研发较健康主食，如糙米、全麦面条和较健康食油。

截至今年12月，保健促进局已批准来自10家食品制造商的12份申请书，拨款总额约500万元。其中6份申请书以研发较健康食油为目标、4份着眼于面条、其余两份则围绕米类食材。

其中一家获颁津贴的是隆原食品制造。这家拥有21年历史的面条公司，在较健康食材开发计划下获得津贴，其中六成将用于产品研发，其余则会成为行销开支。

隆原食品制造目前在市面上售卖5种全谷或糙米类面条，谷物成分介于10%至20%之间。

董事经理林福财（58岁）受访时说，他们已利用津贴成功研发出多一种健康面条，即全谷类担担面，接下来也计划进一步增加各类面条的谷物成分。

保健促进局局长徐永刚透露，全谷面条在本地市场的占有率目前为2%，当局的目标是在未来三年内将全谷面条的占有率提高到10%。

保健促进局也计划在明年扩大较健康饮食计划（Healthier Dining Programme），与连锁餐馆、小贩中心和食阁合作，邀请名厨重新设计食谱，在融入较健康主食的同时，不影响本地美食的口味。

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