本地首个电动车共享服务BlueSG正式推出

本地首个电动车共享服务BlueSG今天正式推出，已有大约2000人报名成为旗下会员。BlueSG计划在年底之前在全岛设置42个充电站，提供110辆电动车供用户租用。

筹备一年多的BlueSG今天举办活动，宣布在本地正式推出共享电动车服务。

全岛目前有80辆电动车共用户租用。另外也有32个充电站，其中18个充电站是位于淡滨尼、碧山和榜鹅等组屋区、10个充电站位于市中心与边缘地区、两个充电站位于纬壹科技城（one-north）和科技园。

波洛莱集团旗下的Blue Solutions董事经理玛丽波洛莱（Marie Bolloré）在活动上指出，希望BlueSG能够为本地提供既方便又便宜的交通选择。“我们也期待能与经济发展局和陆路交通管理局合作，在本地提供可持续的城市通勤交通系统。”

陆交局和经济发展局去年6月底与法国波洛莱（Bolloré）集团子公司BlueSG签署协议，委任BlueSG在未来10年提供共享电动车服务，让不拥车的居民在有需要时用车，进一步提倡绿色出行。

根据协议，BlueSG将于2020年前在每个市镇陆续推出1000辆电动车，并在全岛设置2000个充电点（约500个充电站）。其中400个充电点将开放给一般公众使用，让拥有电动车的车主和其他业者也可付费使用这些充电点，有关服务预计明年推出。

BlueSG计划年底之前在全岛各地设立42个充电站，提供165个充电点。

车租根据使用时间的长短，而非驾驶的距离来计算。BlueSG目前提供两个配套，分别是“特级年度会员”以及“每周会员”配套。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天也出席活动，试用这项共享电动车服务。

波洛莱集团也计划在本地推出其他公交选择，包括电车服务Bluetram。到2021年，它在本地总共将提供约250个就业机会。

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