驻印尼大使：印媒体就飞航情报区陈述失实

（早报讯）印度尼西亚媒体再次炒作飞航情报区议题，主张印尼政府应立即收回廖内群岛上方领空的控制权，影射印尼主权受侵犯。我国驻印尼大使阿尼尔古玛已致函相关媒体机构，指这家媒体做出不实陈述。

印尼美都电视新闻网（metrotvnews.com）上个月30日刊登一则报道，引述印尼前空军参谋长察比·哈金（Chappy Hakim）的话说，印尼总统佐科前年虽已指示相关部门做好接管“领空”的准备，但“显然的，新加坡堵在中间，会捍卫自己对（廖内）飞航情报区的管理权”。

察比·哈金当时是在《行驶航空主权》一书的推介仪式上发表看法。

报道也引述另一名退休空军将领柯斯纳迪（Koesnadi Kardi）的话说，印尼空军军机即便是在印尼国内起降，都必须向他国报告，无法自由且有效履行捍卫领空的角色。

我国驻印尼大使阿尼尔古玛（Anil Kumar Nayar）在本月11日写给美都电视新闻网的信中，指报道歪曲事实。他澄清，管理飞航情报区并不是主权问题，而是基于提供有效飞航控制的运作和技术考量，而且飞航情报区问题也属国际民航组织的管辖。

阿尼尔古玛也说：“一个国家的空管机构为另一个国家的领空提供飞航管理服务并非不寻常。比方说，印尼也为属于其他国家的领空提供飞航管理服务。”

报道也引述柯斯纳迪的话，指印尼只分得我国所征收空中航线服务（Route Air Navigation Services，简称RANS）费用的“一小杯羹”。

阿尼尔古玛不赞同这个说法。他说，新加坡代印尼征收的RANS费用都汇给印尼民航总局，只扣除银行转账费用，印方审查账目时也从未发现有异。

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