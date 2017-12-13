政府明年上半年推出15幅地段

政府今早宣布，明年上半年通过售地计划会推出六幅正选地段和九幅备售地段。这些地段可建约8045个私宅单位，商业空间总建筑面积（GFA）达6万3960平方米。

六幅正选地段（包括一幅执行共管公寓地段），可建2775个私宅单位（包括450个执行共管公寓单位），商业空间总建筑面积为4450平方米。

九幅备售地段有八幅私人住宅地段（包括两幅执行共管公寓地段）和一幅商业地段；可建5270个私宅单位（包括1255个执行共管公寓单位），商业空间总建筑面积是5万9510平方米，大多数作办公楼用途。

正选地段包括：

  • 卡斯加登路（Cuscaden Road）
  • 石叻道（Silat Avenue）
  • 玛达路（Mattar Road）
  • 牛乳场路（Dairy Farm Road）
  • 惹兰裕廊克基（Jalan Jurong Kechil）
  • 坎贝拉连路（Canberra Link）（执行共管公寓）

备售地段包括：

  • 巴特礼路（Bartley Road）和惹兰文雅南派（Jalan Bunga Rampai）交界处
  • 义顺9道
  • 坎贝拉通道（Canberra Drive）
  • 沈氏道
  • 金文泰1道
  • 柏城街（Peck Seah Street）
  • 淡滨尼10道（执行共管公寓）
  • 安谷弯（Anchorvale Crescent）（执行共管公寓）
  • 兀兰广场（商业地段）

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