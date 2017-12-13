政府明年上半年推出15幅地段

政府今早宣布，明年上半年通过售地计划会推出六幅正选地段和九幅备售地段。这些地段可建约8045个私宅单位，商业空间总建筑面积（GFA）达6万3960平方米。

六幅正选地段（包括一幅执行共管公寓地段），可建2775个私宅单位（包括450个执行共管公寓单位），商业空间总建筑面积为4450平方米。

九幅备售地段有八幅私人住宅地段（包括两幅执行共管公寓地段）和一幅商业地段；可建5270个私宅单位（包括1255个执行共管公寓单位），商业空间总建筑面积是5万9510平方米，大多数作办公楼用途。

正选地段包括：

卡斯加登路（Cuscaden Road）

石叻道（Silat Avenue）

玛达路（Mattar Road）

牛乳场路（Dairy Farm Road）

惹兰裕廊克基（Jalan Jurong Kechil）

坎贝拉连路（Canberra Link）（执行共管公寓）

备售地段包括：

巴特礼路（Bartley Road）和惹兰文雅南派（Jalan Bunga Rampai）交界处

义顺9道

坎贝拉通道（Canberra Drive）

沈氏道

金文泰1道

柏城街（Peck Seah Street）

淡滨尼10道（执行共管公寓）

安谷弯（Anchorvale Crescent）（执行共管公寓）

兀兰广场（商业地段）

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