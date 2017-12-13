泰国选手药检不过关 我女泳将刘俐杉获公开水域银牌

（早报讯）继跳水组合陈奕萱／冯琪茵之后，我国女泳手刘俐杉也因为对手药检不过关，所获得的公开水域银牌遭褫夺，而获得升级，从原本的季军得主荣升为亚军得主。

刘俐杉今天受访时说：“听到发生这样的事情，实在令人感到遗憾，但对我和新加坡来说，却是个喜讯。我将继续努力，在未来几项比赛中证明自己的实力。”

东运会联合会昨天（12日）证实，新加坡从今年8月的吉隆坡东运会上，多添一枚金牌和一枚银牌。

今年10月在印度新德里的复检结果显示，马来西亚跳水女将吴丽颐被验出服用含有西布曲明（sibutramine）禁药成分的药物，因此痛失所赢得的东运会女子三米跳板个人和双人赛两枚金牌。这意味着，原本获得女子双人三米跳板亚军的我国跳水组合陈奕萱／冯琪茵因而递补获得金牌。

除了吴丽颐外，东运会联合会确认，还有两名泰国女选手也被发现使用相同药物，B瓶尿检样本呈阳性反应。她们是泳手本加蓬和马来武术选手努丽珊。

东运会联合会会长因兰表示，当局将撤销这三名选手所取得的成绩和所赢得的奖牌。

他说：“她们如果赢得金牌，银牌选手将荣升为冠军得主，获递补金牌。”

吴丽颐被取消参赛资格后，所赢得女子三米跳板金牌，落入原本获得亚军的队友诺哈碧妲手中。原来排名第三的陈奕萱将收下银牌，队友冯琪茵则升上第四位。

本加蓬则痛失女子公开水域10公里竞赛和4X200米自由泳接力赛两枚银牌。原本名列第三的我国女将刘俐杉将因此获得女子公开水域10公里竞赛银牌，4X200米自由泳接力赛则归菲律宾队所有。

努丽珊与队友联手获得的马来武术女团金牌，则因努丽珊被取消比赛资格而拱手让给原本的亚军队越南。

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