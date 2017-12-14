同时冒充警员又用假警察部队网站行骗，警方提醒公众留意，避免落入不法者圈套。

警方发出文告说，本月13日接获一名45岁女事主的报案，指有人在她不知情下转走她银行户头的3万1500元。

之前她接到一名自称警员的男子来电，说她涉嫌参与非法勾当，禁止她出国。不久，她又接到另一通电话，对方指示她到一个看似警方的官方网站，要她输入银行户头资料。事主是在接获银行通知才知道款项被转走而报警。

警方提醒公众，警察部队的官方网址是www.police.gov.sg，公众应避免向陌生来电者透露个人资料。

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