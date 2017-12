新捷运：淡滨尼中1路有车辆抛锚 造成多趟巴士服务延误

新捷运今晚7时14分发推文表示,由于淡滨尼中1路有车辆抛锚,造成交通阻塞,以致从淡滨尼转换站出发的多趟巴士服务受到延误。受影响巴士服务路线为4号、8号、10号、18号、19号、20号、22号、23号、28号、29号、31号、37号、38号、46号、65号、69号、72号、81号、127号、129号、291号、292号、293号和298号。新捷运为所带来的不便表达歉意。

Services departing from Tampines Bus Interchange are delayed due to traffic congestion at Tampines Ctrl 1. Affected Svc are 4, 8, 10, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 31, 37, 38, 46, 65, 69, 72, 81, 127, 129, 291, 292, 293, 298. We apologise for any inconvenience caused.