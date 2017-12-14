滨海湾大规模嘉年华明天开幕

滨海湾历来最大规模的嘉年华明天（12月15日）正式拉开帷幕。

保诚滨海湾嘉年华原定上星期五举行，但因为没有获得所有批准，延迟一个星期举行。

嘉年华聚集超过40种来自全球各地的游乐设施等，包括28个游戏摊位，供一家大小玩乐。除了安排音乐表演，现场也设有超过20多个售卖创意美食的摊位。

嘉年华从明天起一直举办至明年4月1日，开放时间为下午4时至晚上11时，入场免费。圣诞节和元旦前夕，主办方会提早让公众在下午3时就开始入场。玩游乐设施或游戏摊位必须另外付费，每次的收费介于四元至10元。

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