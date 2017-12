星展银行和储蓄银行的一些银行服务今天下午出现间歇性断网情况,客户无法通过提款机使用一些如现金转账或存入银角的服务。

事件发生在下午4时30分左右,一些公众通过星展银行和储蓄银行的推特账号上留言说,他们在下午时分无法使用。银行在下午6时15分通过发出的推文说,一些银行服务因为间歇性断网情况而受影响,这些服务已经迅速恢复,并对顾客造成的不便表达歉意。

This afternoon, some banking services were affected by an intermittent network connectivity issue. These services were promptly recovered. We apologise for any inconvenience caused. Thank you. ~je