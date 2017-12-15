亚洲青残运新加坡团队成员载誉归国

在亚洲青年残疾人运动会上囊括三金二银载誉归国，我国15岁游泳选手黄智伟现阶段计划是放眼奥运，希望能取得2020年东京残疾奥运会的参赛资格。

28名新加坡团队（Team Singapore）运动员日前前往迪拜参加第三届亚洲青年残疾人运动会，赢得了18面奖牌，包括五金、六银、七铜，创下了新加坡团队在亚洲青残运的得奖记录。

今早7时许，新加坡团队中的其中十几名运动员在代表团团长叶品秀的带领下抵达樟宜机场，团队成员的家属也挥着国旗在机场迎接。

此次在参加的五个游泳项目中都刷新个人记录，同时也是新加坡团队中获得最多奖牌的黄智伟在机场接受《联合早报》访问时透露，对这次的参赛表现很满意，目前和教练已规划了未来三四年的计划，目标就是放眼2020年的东京残奥会。

黄智伟的父母黄纪忠和朱莉莉今早也到机场迎接儿子归国。

黄智伟笑说，回国最想做的事情就是睡觉，还有吃妈妈做的饭和小贩中心美食。

李显龙总理昨天也在面簿上贴文表示，我国青年在世界各地引起关注一直是他引以为荣的事情。他也对28名新加坡团队的运动员在迪拜的第三届亚洲青残运上亮眼的表现表示赞许。

他说，更让人钦佩的是，其中19名运动员是首次出征大型赛事。这些青年运动员不仅要克服内心的紧张代表国家参赛，还要面对激烈的竞争赢得奖牌，一点都不容易。

亚洲青残运的最后一批新加坡团队成员将在明早回国。

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