雇主必须在下月15日缴清员工今年全部公积金

雇主必须最迟在下月15日，缴清员工今年全部公积金，才可获得政府下一轮的加薪补贴。

财政部和国内税务局发表联合文告，提醒雇主缴清员工今年的公积金，以便在明年3月获得第五笔加薪补贴计划（Wage Credit Scheme）津贴。

雇主必须符合以下两个条件以获得津贴：

第一、在今年为员工加薪至少50元，或者在去年和前年维持员工至少50元的加薪额。

第二、最迟在2018年1月15日缴清员工今年的全部公积金。

符合以上条件的雇主无须提出申请，国内税务局最迟会在明年3月底通知雇主可获得的津贴总额，有关津贴将直接存入雇主银行户口或通过支票支付。

加薪补贴计划是2013年财政预算案中“过渡时期援助配套”的一部分，这项原定为三年的配套获延长两年至2017年，协助企业舒缓因人力市场紧缩而面对的成本压力，使企业能够拨出更多资金来提高生产力。

在延长计划下，当雇主为总月入不超过4000元的员工加薪时，政府将资助20％的加薪额。

更多相关详情可浏览税务局网站 www.iras.gov.sg/irasHome/wcs.aspx，也可致电1800-3524727，或发电邮至 wcs@iras.gov.sg 查询。

政府严厉看待滥用加薪补贴计划的事件，违例者可被控上法庭，一旦罪成，将面对最长10年监禁和罚款。

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