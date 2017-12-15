逾38万名优步乘客和司机个人资料遭泄露

私人召车服务公司优步（Uber）在官网透露，有关优步去年个人资料泄露事件，本地有多达38万名乘客和司机的个人资料遭泄露。个人资料保护委员会表示，资料泄露事件所影响的本地使用者数目客观。

优步上个月透露，公司的云端数据库去年遭黑客入侵，导致约5700万名私召车司机与电单车骑士的个人资料被盗。

当时，优步并没透露有多少本地乘客和司机受影响，只表示公司正在通知各个监管机构和政府部门。

据优步当时的声明，黑客盗取的资料包括司机和乘客的姓名、电邮与电话号码，但并不包括信用卡和银行户头等资料。

个人资料保护委员会（Personal Data Protection Commission，简称PDPC）答复《联合早报》询问时表示，个人资料保护委员会认真看待资料被盗用的事件，并调查优步是否违反了人资料保护法令（PDPA）。

优步也向个人资料保护委员会保证，使用者的信用卡和银行户头都不受影响。优步也已采取行动解决问题。

此外，陆路交通管理局也对此表示关注。陆交局指出，优步身为交通服务供应者，应该严格履行公共责任，确保乘客安全和遵守个人资料保护法令。

他们也要求优步全力配合本地执法单位的调查，透露司机和乘客受影响的程度。

免费试阅14天